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Ла Лига се завръща тази вечер!

  • 15 авг 2026 | 08:01
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Ла Лига се завръща тази вечер!

Големият европейски футбол на клубно ниво чука отново на вратата! След горещото лято на Мондиал 2026, което свърши преди по-малко от месец, а вече са в ход международните надпревари на УЕФА, сега е време да видим и първите мачове от най-реномираните първенства на Стария континент.

От топ пет шампионатите в Европа ход на събитията дава испанската Ла Лига, която стартира в днешния 15 август (събота) с два мача вечерта. Грандовете ще почиват още няколко дни, като днес ще видим първо от 20:30 часа българско време сблъсъка между Алавес и Хетафе. Домакините от Витория-Гастейс през миналия шампионат оцеляха в елита след луда драма, финиширайки само на точка над чертата, въпреки че бяха на цели четири места над зоната на изпадащите. Гостите от Хетафе пък съумяха да спечелят квота за европейските клубни турнири и след броени дни идната седмица ще имат плейофна схватка със сръбския Партизан за влизане в европейските клубни турнири.

Друг от отборите, които оцеляха на косъм в лудата гонитба, която бе буквално до последния ден, в лицето на Севиля също започва кампанията си тази вечер. В 22:30 часа петкратните носители на Лига Европа приемат Райо Валекано, който имаше много силен минал сезон, класирайки се на финала в Лигата на конференциите. Краят на кампанията обаче бе съкрушителен, тъй като тимът от предградието на Мадрид загуби европейския финал срещу Кристъл Палас, а в Ла Лига, макар и да не загуби нито един от заключителните седем мача, не успя да се класира отново за турнирите на УЕФА.

Всичко това обаче вече е история и сезон 2026/2027 чука на вратата, а броени часове остават до първите битки, които ще дадат началото на сезон, в който със сигурност големите заподозрени отново ще бъдат Реал Мадрид и Барселона, но ще очакваме да видим дали някой ще влезе в ролята на скрит фаворит.

Разбира се, Sportal.bg ще продължи да ви показва всичко най-интересно преди, по време на и след мачовете от 38-те кръга на едно от най-силните европейски клубни първенства.

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