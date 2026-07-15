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Лакроа: Трябваше да сме по-стабилни в защита

  • 15 юли 2026 | 03:42
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Защитникът на френския национален отбор Максенс Лакроа коментира загубата с 0:2 от Испания на полуфиналите на Световното първенство. Футболистът на Кристъл Палас се включи от пейката, заменяйки контузения Уилям Салиба.

„Бяхме близо до целта си... Нещата не се развиха така, както искахме. Въпреки това си тръгваме с високо вдигнати глави, имайки предвид всичко, което постигнахме на този турнир. Франция трябваше да се представи по-добре. Липсваше ни последното, решително действие. В защита също трябваше да бъдем много по-надеждни“, заяви Лакроа.

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Снимки: Imago

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