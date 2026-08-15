Барселона ще има нов титуляр на десния бек, бъдещето на Кунде все по-несигурно

Треньорът Ханзи Флик е взел решение да премести Ерик Гарсия на десния фланг на отбраната, което вече беше загатнато след последното „Ел Класико“, решило титлата в Ла Лига. Защитникът се завърна към тренировките с Барселона, като получи ясен знак за ролята, която Ханзи Флик му е отредил. Защитникът се присъедини към отбора на 9 август, три дни по-рано от предвиденото след триумфа на Испания на Световното първенство, и в първите си занимания работи като десен бек.

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Този детайл потвърждава информацията, която се появи в края на миналия сезон, относно намерението на германския специалист да заложи на играча от Марторел на десния фланг като основна новост в защитата за новия сезон. Този ход може да бъде съпътстван и от възможността той да стане част от новата група капитани след отдаването под наем на Марк-Андре тер Стеген и Роналд Араухо.

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Статистиката му също обяснява доверието на треньора в тази промяна на позицията. Ерик е записвал средно по 83 докосвания на мач с 92% точност на пасовете, като в собствената половина успеваемостта му е била 93%, а в противниковата – 91%. Към това той добавя 1,4 пресечени топки, 3,3 отнемания и 2,3 изчиствания на мач. Тези данни показват, че приносът му далеч надхвърля чисто защитните функции. Способността му да изнася топката се превърна в един от основните аргументи за окончателното му преместване вдясно. Там той ще подпомага зона, в която Барса, с Родри като опорен халф, се надява да доминира играта още от изнасянето на топката от Кубарси, а Ламин Ямал да бъде завършващият играч.

Мачове на Ерик по позиции през сезон 2025/26 Централен защитник: 26 мача Опорен халф: 13 мача Десен бек: 11 мача Ляв бек: 1 мач Общо: 51 мача

Въпреки че Ерик ще започне като титулярен десен бек, неговата универсалност ще продължи да бъде едно от най-големите му предимства. Флик намери в него играч, способен да се адаптира към различни нужди, а цифрите показват до каква степен му се е доверявал: той изигра 51 мача през сезон 2025/26, повече от всеки друг футболист на Барса, и беше играчът с най-много титулярни участия – 47. През миналия сезон той игра като централен защитник (26), опорен халф (13) и дори като опция на десния (11) и левия бек (1), като се представи убедително на всички позиции.

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Новата реалност за ЕрикГарсия засяга пряко и Жул Кунде. Французинът премина от централна фигура в проекта на Флик до играч, който към днешна дата не е сигурен титуляр. Треньорът ще трябва да реши как да подреди защитата си, но Ерик изглежда е приоритетният избор за десен бек в началото на сезона. Кунде, който поднови договора си до 2030 г. през август миналата година, има за цел да остане в Барселона въпреки интереса от Висшата лига. В Барса са наясно, че няма да форсират продажбата му, но биха обмислили сериозна оферта, ако футболистът реши да смени обстановката. Арсенал, който се нуждае от играч, способен да играе както като десен, така и като централен защитник, е клубът с най-голям интерес към услугите на французина.

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Снимки: Gettyimages