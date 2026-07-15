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Родри: Бяхме безупречни в играта без топка

  • 15 юли 2026 | 04:44
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Халфът на Испания Родри коментира победата с 2:0 над Франция на полуфиналите на Мондиал 2026. Иберийците стигнаха до успеха с голове на Микел Оярсабал от дузпа и Педро Поро.

„Мачът беше изключително тежък. Нуждаехме се от усилията на всеки един от нас, защото се изправихме срещу много силен физически отбор. Трябваше да неутрализираме съперника и да наложим нашата игра. Отборът се представи великолепно, особено в моментите без топка. Впечатляващо се включиха и тези, които влязоха от резервната скамейка“, заяви Родри.

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„Много съм щастлив и горд с моя отбор и моята страна. Направихме още една крачка напред. Сега трябва да си починем, да се възстановим добре, защото ни предстои най-важният мач в живота ни“, добави испанският халф, цитиран от „АС“.

На финала Испания ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал, в който един срещу друг се изправят Аржентина и Англия.

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Снимки: Gettyimages

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