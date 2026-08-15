Атлетико Мадрид обяви привличането на Ромеро

Атлетико Мадрид привлече централния бранител Кристиан Ромеро, обявиха от клуба. Аржентинският защитник се превръща в четвъртото ново попълнение на тима, а мадридчани ще платят около 40 милиона евро за футболиста. В Испания медиите твърдят, че сделката е дори по-изгодна, тъй като “дюшекчиите” са се разбрали с “шпорите” за твърда сума от 33 милиона евро и още 7 млн. под формата на бонуси.

Късно снощи Ромеро отправи емоционално сбогуване към феновете на лондончани в социалните мрежи. Той бе желан от Диего Симеоне още през миналото лято, но едва сега двете страни успяха да се разберат. Самият аржентинец е подписал договор за пет сезона до лятото на 2031 година.

Вижте емоционалното сбогуване на Ромеро с Тотнъм

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages