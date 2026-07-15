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Испанските медии ликуват: "Урок за света" и "Не ни будете от този сън"

  • 15 юли 2026 | 08:59
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След победата на „Ла роха“ над Франция в полуфинала на Световното първенство (2:0) във вторник вечер испанската преса не пести суперлативи, за да опише представянето на Ламин Ямал и неговите съотборници. Шестнадесет години след единственото си участие в срещата за трофея в надпреварата, белязано от победа в продълженията срещу Нидерландия (1:0), Испания отново усеща опиянението на финала. След като надделя над Франция с впечатляващо представяне, тимът е само на крачка от втора световна титла и живее в сън. „Нека никой не ни буди“, умолява испанското телевизионно предаване „Ел Чирингито“.

Като цяло пресата е в екстаз. „Испания победи Франция, най-добрият отбор в турнира досега, но най-вече спечели възхищението и уважението на футболните фенове по целия свят“, наслаждава се „Ас“. „Трудно е да се направи по-добре, да се укроти толкова талантлив отбор, да се надвият гиганти като Мбапе, Олисе или Дембеле. „Ла Роха“ постигна този подвиг.“ Изданието изтъква „урок за света“ и „вълнуващ мач“.

„Марка“, друг мадридски всекидневник, също не пести суперлативи. „Незабравим спектакъл“, възторгва се испанската медия. „Ла Роха“ отвори вратите на „Прадо“ и „Лувъра“, за да достигне втория си финал на Световно първенство. Испанският спектакъл разкри всички аспекти на своя отбор. Франция предостави звездите, витрина от обещаващи млади таланти; Испания предостави гръбнака с непробиваема защита, халфова линия, съчетаваща опит и прецизност, и експлозивна атака.“

Наред с критиките към незабележимото представяне на френските офанзивни звезди, изборите на Луис де ла Фуенте също са аплодирани. Както и срещу Белгия на четвъртфиналите (2:1), испанският селекционер предпочете Фабиан Руис пред Педри в стартовия състав. Това решение се оказа печелившо и бе приветствано от „Мундо Депортиво“, пробарселонска медия, която очевидно е простила оставянето на каталунския халф на пейката. „Фабиан Руис си върна титулярното място за сметка на Педри и оправда избора на Де ла Фуенте с физическото си присъствие в средата на терена“, подчертава „Мундо Депортиво“, като набляга на доминацията на дуото Родри-Фабиан Руис в центъра.

Докато Дидие Дешан се оплака от съдийството, „Ас“ отговаря индиректно на селекционера на „петлите“, уверявайки, че отсъдената дузпа срещу Люка Дин за нарушение срещу Ламин Ямал е била напълно оправдана. „За нарушението не се наложи намесата на ВАР. То се случи в Далас, а казват, че дори бензинджия в Хюстън го е видял“, иронизира „Ас“.

Де ла Фуенте: Показахме, че сме най-добрият отбор в света
Де ла Фуенте: Показахме, че сме най-добрият отбор в света
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