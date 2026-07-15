Унай Симон прати в историята рекорд на Касияс

Вратарят на испанския национален отбор Унай Симон не допусна гол при победата с 2:0 над Франция в полуфиналния сблъсък от Световно първенство. По този начин стражът подобри рекорда на Икер Касияс за най-много „сухи“ мачове за Испания на световни финали.

За Симон това беше осмият мач без допуснат гол на световни първенства и шести в рамките на настоящия турнир. Бившият вратар на Реал Мадрид има на сметката си седем мача без инкасиран гол в най-престижната надпревара за национални отбори.

Касияс е участвал на четири световни първенства, докато за Унай настоящият форум е едва втори в кариерата му.

Симон има общо 65 мача за националния отбор на Испания. В тях той е допуснал 49 гола и е запазил вратата си „суха“ 30 пъти.

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Снимки: Gettyimages