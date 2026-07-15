Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Испания
  3. Унай Симон прати в историята рекорд на Касияс

Унай Симон прати в историята рекорд на Касияс

  • 15 юли 2026 | 04:23
  • 278
  • 0

Вратарят на испанския национален отбор Унай Симон не допусна гол при победата с 2:0 над Франция в полуфиналния сблъсък от Световно първенство. По този начин стражът подобри рекорда на Икер Касияс за най-много „сухи“ мачове за Испания на световни финали.

За Симон това беше осмият мач без допуснат гол на световни първенства и шести в рамките на настоящия турнир. Бившият вратар на Реал Мадрид има на сметката си седем мача без инкасиран гол в най-престижната надпревара за национални отбори.

Касияс е участвал на четири световни първенства, докато за Унай настоящият форум е едва втори в кариерата му.

Симон има общо 65 мача за националния отбор на Испания. В тях той е допуснал 49 гола и е запазил вратата си „суха“ 30 пъти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

Шерки: Не загубихме от съдията или от Испания, а от самата себе си

  • 15 юли 2026 | 05:06
  • 153
  • 0
Педро Поро: Надминахме и най-смелите ми очаквания

Педро Поро: Надминахме и най-смелите ми очаквания

  • 15 юли 2026 | 03:35
  • 124
  • 0
Мадуеке: Другите отбори трябва да се притесняват от нас

Мадуеке: Другите отбори трябва да се притесняват от нас

  • 15 юли 2026 | 05:58
  • 169
  • 0
Испания изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без загуба

Испания изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без загуба

  • 15 юли 2026 | 03:09
  • 179
  • 0
Кубарси: Ние сме като семейство

Кубарси: Ние сме като семейство

  • 15 юли 2026 | 05:31
  • 200
  • 0
Йоренте за недоволството на Дешан от съдията: Победихме, защото бяхме по-добри

Йоренте за недоволството на Дешан от съдията: Победихме, защото бяхме по-добри

  • 15 юли 2026 | 02:50
  • 224
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

Синя вечер, която ще се помни: Левски мачка в ШЛ след феноменално полувреме!

  • 14 юли 2026 | 22:20
  • 127956
  • 582
Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

Могъща Испания развали националния празник на Франция и сложи край на ерата "Дешан"

  • 14 юли 2026 | 23:59
  • 56076
  • 510
Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

Проблеми за ЦСКА! Основни играчи на "червените" висят за мача с Дери Сити заради британските власти

  • 14 юли 2026 | 19:24
  • 38156
  • 71
Веласкес: Показахме изключителна зрялост

Веласкес: Показахме изключителна зрялост

  • 14 юли 2026 | 22:50
  • 7223
  • 23
Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

Блестящ Саръбоюков с нов рекорд, “докосна” границата от 8.50 м

  • 14 юли 2026 | 19:06
  • 18876
  • 17
Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

Втори нов за деня в Манчестър Юнайтед, Тилеманс вече е играч на "червените дяволи"

  • 14 юли 2026 | 20:56
  • 10127
  • 8