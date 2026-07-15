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Испания изравни рекорда на Италия за най-дълга серия без загуба

  • 15 юли 2026 | 03:09
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Националният отбор на Испания продължава впечатляващата си серия без поражение, като изравни световния рекорд, поставен от Италия.

Воденият от Луис де ла Фуенте тим се класира за финала на Световно първенство, след като победи Франция с 2:0 в полуфиналния сблъсък. С този успех „Ла Фурия“ записа 37-и пореден мач без загуба.

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Последното поражение на испанците в официален двубой датира от март 2023 г., когато отстъпиха на Шотландия с 0:2 в квалификациите за Евро 2024. Оттогава отборът е в серия от 37 срещи без загуба, в които е постигнал 28 победи и 9 равенства.

По този начин Испания изравни рекорда на Италия, която също записа 37 мача без поражение в периода между септември 2018 г. и октомври 2021 г. под ръководството на Роберто Манчини.

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Снимки: Gettyimages

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