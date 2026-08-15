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  3. България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

  • 15 авг 2026 | 11:04
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България заема второ място дотук в отборното класиране на Световно във Франкфурт

След края на индивидуалните квалификации при жените България заема втора позиция във временното отборно класиране на 42-ото Световно първенство по художествена гимнастика с актив от 221.450 точки.

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За крайното отборно класиране се вземат всички осем оценки от индивидуалните съчетания в пресявките, към които се добавят двете оценки от многобоя на ансамбъла.

Под неутрален статут Русия води временно с 227.150 точки, България има 221.450 точки, а на трето място е Китай с 221.200. В топ 6 са още САЩ, Италия и Германия.

Отборната битка продължава днес със съчетанията на ансамблите. Многобоят е по програма от 12:00 до 19:00 часа българско време. България е в Група В, която започва в 14:45 часа. Първите три тима в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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Снимки: Imago

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