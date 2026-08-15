Суперкомпютър: Арсенал ще защити титлата си

Началото на сезона във Висшата лига наближава, а според суперкомпютърът на популярния сайт за статистика "Опта" Арсенал ще защити титлата си през кампания 2026-27 г. Тимът на Микел Артета сложи край на 22-годишното чакане за шампионската корона през миналия сезон, когато „артилеристите“ изпревариха Манчестър Сити, след като преди това бяха завършвали на второ място в три поредни години.

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Артета ще се опита да стане едва четвъртият мениджър в историята на Висшата лига, който успява да защити титлата, след сър Алекс Фъргюсън, Жозе Моуриньо и Пеп Гуардиола.

Според суперкомпютъра на „Опта“, който е извършил 10 000 симулации на сезона, базирани на данни, Арсенал е категоричен фаворит с 38% шанс да вдигне трофея отново през май. За сравнение, миналата година Ливърпул имаше 28,5% шанс да защити титлата си под ръководството на Арне Слот, но в крайна сметка „червените“ завършиха на пето място.

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Притеснение за Арсенал обаче буди контузията в гърба на Уилям Салиба. Статистиката показва, че процентът на победи на „артилеристите“ във Висшата лига спада от 68,7% на 47,6%, когато французинът не е на разположение.

Манчестър Сити е сочен за най-вероятния конкурент на Арсенал, въпреки напускането на легендарния мениджър Пеп Гуардиола. Отборът на Енцо Мареска има 20,5% шанс за триумф след лято на промени, в което Елиът Андерсън беше най-значимото попълнение за 116 милиона паунда. Възможно е обаче Родри да последва Бернардо Силва и също да напусне клуба.

Ливърпул е третият най-вероятен шампион с 9,2% шанс, въпреки че новият наставник Андони Ираола призна по време на предсезонната подготовка, че към момента отборът му „не може да поддържа нивото, което искаме“.

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След „червените“ се нареждат техните съперници от Манчестър Юнайтед, като на Майкъл Карик се дава 6,2% шанс да спечели лигата.

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Въпреки че Астън Вила продаде Морган Роджърс на Челси за британски трансферен рекорд от 117 милиона паунда и се раздели с Юри Тилеманс, който премина в Манчестър Юнайтед, отборът на Унай Емери е петият фаворит с 4,8%. Вила изпреварва с малко Челси под ръководството на новия мениджър Чаби Алонсо, чийто шанс е оценен на 4,1%. „Сините“ ще имат по-лека програма, тъй като не участват в европейските турнири през този сезон.

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Подобна е ситуацията и в Тотнъм, на който се дават 2,9% шанс за титла под ръководството на Роберто Де Дзерби. „Шпорите“ бяха сред най-активните на трансферния пазар това лято, привличайки Сандро Тонали и Матеус Фернандес съответно за 100 и 85 милиона паунда. Тези разходи идват след два поредни сезона, в които Тотнъм завърши на 17-о място, запазвайки елитния си статут едва в последния кръг.

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В другия край на таблицата, не е изненада, че трите новопромотирани отбора са смятани за най-вероятните кандидати за незабавно завръщане в Чемпиъншип. Хъл Сити, който влезе през плейофите, е определен като най-застрашен от изпадане с 38,7%. Следват Ипсуич и Ковънтри съответно с 31,2% и 27,9%.

Трите клуба обаче могат да черпят вдъхновение от Съндърланд. Миналия сезон „черните котки“ бяха сочени за най-вероятния последен в класирането, но в крайна сметка се класираха за европейските турнири след запомняща се кампания. Участието на Съндърланд в Лига Европа и ограничената им трансферна активност това лято могат да повлияят на представянето им. Статистиката от миналия сезон показва, че те са имали третия най-нисък показател за очаквани голове от открита игра, като същевременно са допуснали третия най-голям брой удари и четвъртия най-голям брой точни удари към вратата си в елита.

Фулъм е следващият застрашен клуб с 23,4% шанс за изпадане, след лято, в което Марко Силва напусна и беше заменен от Алваро Арбелоа. Следват Лийдс Юнайтед и Кристъл Палас съответно с 22,5% и 20%. Нотингам Форест и Брентфорд са следващите с 18,1% и 16,3%, а след тях се нареждат Евертън и Борнемут с 13,6% и 13,1%.

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Снимки: Gettyimages