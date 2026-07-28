Тежки задачи за гостите в Лигата на конференциите

Тази вечер предстоят първите 4 срещи-реванш от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Във всяка от тях фаворит за краен успех са домакините, които постигнаха добри резултати преди седмица.

Българският представител ЦСКА 1948 направи нулево равенство при визитата си на Спартак (Търнава) и сега има отлични шансове да елиминира един от най-популярните клубове в Словакия. През уикнеда тимът от Бистрица запази силите на основните си футболисти в шампионатния двубой срещу Ботев (Враца), но стигна с успех до 2:1. Спартак пък завърши 0:0 у дома със Скалица.

Аполон (Лимасол) беше безпощаден срещу Дила Гори в Грузия - 4:0. Сега кипърците очакват протоколен реванш, а в следващия кръг ще имат много по-сериозен съперник в лицето на Университатя (Клуж) или Бран.

Рига ФК влиза като фаворит в сблъсъка с Вардар (Скопие) след драматичната си победа с 3:2 на чужд терен. Латвийците са в отлична форма и успешно съчетават представянето си в евротурнирите с битката за титлата в местното първенство, където преследват лидера РФС.

Косовският Дрита изпусна победата срещу Флориана в Малта в последните секунди на добавеното време, но като домакин едва ли ще допусне изненада. Не е за подценяване обаче фактът, че Дрита няма победа в шест поредни официални мача - серия, започнала още в края на миналия сезон.

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