Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров се надява, че “сините” ще успеят да отстранят Университатя (Крайова) в Шампионската лига. Босът на тима е доволен, че българите имат предимство след първия мач, но то трябва да бъде запазено.

Левски заминава за битката в Крайова

“Отиваме с нагласата да победим и да се класираме за следващата фаза. Съперникът е доста сериозен и мисля, че фактът, че излязоха с резервите в шампионата говори, че ще подходят много сериозно към нашия двубой. Дано ние да сме победители. Не мисля, че е коварен резултатът от първия мач. Имаме предимство и се надяваме да го запазим. Трябва да сме компактни, но треньорът знае най-добре. Ние доста години работихме, за да изградим такъв отбор и това помага в момента. Искаме да предупредим феновете и не искаме да нарушаваме тези разпоредбите на УЕФА, за да няма санкции. Ще ни липсват феновете, но се надяваме да ни стискат палци. Трансферният прозорец е отворен до септември месец. Може да има входящи и изходящи трансфери”, каза Боримиров.

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