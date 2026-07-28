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Започват реваншите от втория квалификационен кръг в ШЛ

  • 28 юли 2026 | 08:00
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Започват реваншите от втория квалификационен кръг в ШЛ

Днес ще се изиграят първите мачове-реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Предстоят шест двубоя, които ще дадат отговор на въпроса кои отбори ще направят следващата крачка към мечтаната турнирна фаза. В някои от срещите има изявен фаворит, но други са напълно непредвидими.

Във Финландия КуПС ще се опита да заличи пасива си срещу азербайджанския Сабах, след като загуби първия мач с 0:1. Домакините са лидер в местното първенство, а Сабах тепърва навлиза в игрови ритъм, но разполага с повече класа от съперника си.

Шведският първенец Мялби разгроми Линкълн Ред Импс с 3:0 като гост в първия мач. Гибралтарците едва ли се надяват на някакво чудо на „Европа Пойнт Стейдиъм“, но поне ще се постараят да се представят достойно.

Един от най-интересните сблъсъци е в Загреб, където местният гранд Динамо приема швейцарския Тюн. Първата среща завърши при равенство 1:1, което оставя интригата жива. "Модрите" изиграха своя мач номер 400 в европейските турнири миналата седмица и се надяват да зарадват феновете си с убедителен успех на „Максимир“. Тюн обаче не е отбор за подценяване и със сигурност ще окаже сериозна съпротива.

След зрелищно 3:3 в първия мач, словенският Целье приема албанския Егнатия. Двата отбора показаха много открит футбол преди седмица, а сега Целье е считан за фаворит поради домакинския фактор и значително по-големия си международен опит.

Хартс стартира сезона с големи амбиции, но се сблъска с реалността при визитата си на Щурм (Грац) и получи четири безответни гола. Обрат и класиране за следващия кръг изглеждат мисия невъзможна за отбора от Единбург, но "сърцата" ще се постараят да не разочароват феновете си и поне да спечелят реванша.

Шамрок Роувърс ще се нуждае от много силно представяне, за да преодолее Арарат-Армения. Ирландците отстъпиха с 0:2 в първата среща, но като домакин по традиция са неудобен съперник и имат своите шансове.

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