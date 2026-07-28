От Нюкасъл обмислят да дадат под наем нападател, за който платиха 75 милиона преди година

Бъдещето на Ник Волтемаде в Нюкасъл изглежда несигурно, само година след като пристигна в Англия. Острието пристигна на „Сейнт Джеймсис Парк“ през лятото на 2025 година от Щутгарт срещу впечатляващата сума от 75 милиона евро (около 69 милиона паунда), превръщайки се в един от най-скъпите трансфери в историята на клуба. Според информация на The Athletic, ръководството на „свраките“ вече е информирало 24-годишния германец, че е свободен да си търси нов отбор под наем за сезон 2026/27. Клубът се надява, че временна раздяла ще позволи на нападателя да възвърне увереността си и да натрупа игрови минути. Германският национал започна добре в английския тим и първоначалните сигнали бяха положителни, а той отбеляза три гола в първите си четири мача, което го нареди веднага след Ерлинг Холанд по резултатност в този период, но постепенно той все по-често започна да се озовава на скамейката или да бъде използван зад гърба на нападателя.

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С напредването на сезона обаче формата на високия 1.98 м нападател спадна рязко. Статистиката му за кампания 2025/26 във Висшата лига показва 33 изиграни мача, в които е записал 8 гола и 3 асистенции. Въпреки че цифрите не изглеждат катастрофални, голяма част от попаденията му дойдоха в ранната фаза на сезона, а последното му шампионатно попадение преди края на кампанията бе през декември. В крайна сметка той загуби титулярното си място за сметка на играчи като Уилям Осула, чиято ефективност се оказа по-висока.

Контрастът с представянето му в Щутгарт през сезон 2024/25 е видим. В Германия Волтемаде бе ключова фигура, реализирайки 12 гола в 29 мача в Бундеслигата, което и провокира мащабната инвестиция на Нюкасъл. Трудностите при адаптацията към физическия стил на игра в Англия обаче се оказаха сериозна пречка за германския национал, който има 12 мача и 4 гола за своята страна.

В момента интерес към Волтемаде не липсва. Уест Хам е спряган като един от фаворитите за неговия подпис, въпреки изпадането на „чуковете“ от елита. Клубове от испанската Ла Лига и италианската Серия А също следят ситуацията, а завръщане в родната Германия също остава вариант за рестарт на кариерата му. В един момент за фаворит за подписа му бе спряган Атлетико Мадрид, но подобна сделка бе поставяна от испанските медии в контекст на евентуална раздяла с Хулиан Алварес.

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Снимки: Gettyimages