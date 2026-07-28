ЦСКА 1948 в здрав сблъсък със Спартак (Търнава)

Сребърният медалист от последния сезон в българското първенство ЦСКА 1948 излиза срещу Спартак (Търнава) в реванш от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Двубоят ще започне в 20:30 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Алвеша: Най-трудно ми е да избера 11-те, но за утре знам състава

Първата среща в Словакия не излъчи победител и завърши при резултат 0:0. Така реваншът в София е напълно отворен, като е възможно сблъсъкът да бъде решен отвъд 90-те минути - при ново равенство ще се играят две продължения по 15 минути. При равенство и в тях ще се изпълняват дузпи.

Бивша звезда на Левски аут за ЦСКА 1948

Любопитно е, че в шампионатния мач между двата двубоя със Спартак - срещу Ботев (Враца) в Бистрица, отборът на Александър Александров излезе с напълно променен състав, за да се даде почивка на титулярите. На вчерашния си брифинг Алвеша призна, че обикновено изпитва сериозна трудност при определянето на единайсеторката, но специално за мача със словаците специалистът бил наясно с избраниците.

Цветомир Найденов скромно: Аз съм топ треньор

ЦСКА 1948 - Спартак (Търнава)

Съдия: Валтер Алтман (Австрия)

Начало: 20:30 часа

Стадион: "Васил Левски", София

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google