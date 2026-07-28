БФС представя новия шеф на съдиите

Новият шеф на съдиите в родния футбол - италианецът Матео Трефолони, ще бъде представен пред медиите. Италианецът ще ръководи реферите към Българския футболен съюз от сега нататък. Срещата с медиите е предвидена за 11:00 часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google