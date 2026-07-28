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Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

  • 28 юли 2026 | 12:02
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Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Зинедин Зидан вече официално е новият селекционер на Франция. Очакваната от месеци новина от лагера на “петлите” вече е факт. Зидан бе представен като новия треньор на тима от президента на Френската футболна федерация Филип Диало на специална пресконференция в Париж.

Зизу заменя на поста Дидие Дешан, който води националния отбор на Франция 14 години. Под негово ръководство “петлите” станаха световни шампиони през 2018 г. и играха финал на Евро 2016 г. Това лято тимът загуби от бъдещия шампион Испания на полуфиналите на Мондиал 2026.

Първите мачове на Зидан като треньор на Франция ще бъдат в Лигата на нациите. През септември французите гостуват на Турция и Белгия, а първото им домакинство е на 2 октомври срещу Италия.

Зинедин Зидан не е работил от 2021 г., когато напусна Реал Мадрид след втория си престой като треньор на отбора. Като наставник той изведе Реал до три поредни триумфа в Шампионската лига между 2016 и 2018 г. Освен това стана два пъти шампион на Испания.

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Снимки: Gettyimages

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