От Бешикташ обясниха провала на трансфера със Салах с официално изявление

Спортният директор на Бешикташ, Йондер Йозен, говори за ситуацията около потенциалния трансфер на нападателя Мохамед Салах в турския клуб. Думите му бяха цитирани от beIN SPORTS Türkiye. „Мохамед Салах е световна звезда. Репутацията му е много висока. В началния етап на преговорите Винченцо Италиано и аз разговаряхме с Мохамед Салах три пъти. Положителният импулс, който видяхме в първите дни, започващи на 21 юли, обаче се забави“, заяви Йозен. Според представителя на Бешикташ, ръководството на клуба е решило временно да спре работата по трансфера на египетския футболист.

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„Нашият президент много правилно определи подходящия момент за спиране и се придържа към тази позиция. Вместо да вземе популистко решение, той взе реалистично решение и засега се оттегли от преговорите. Случаят с Мохамед Салах е замразен засега“, каза Йозен. По-рано беше съобщено, че Бешикташ се е опитал да договори трансфер на 33-годишния нападател, който напусна Ливърпул през лятото. Турският клуб е водил преговори с играча, но страните все още не са постигнали споразумение за условията на сделката.

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Снимки: Gettyimages