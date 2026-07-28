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  3. Носителят на "Златната топка" е отхвърлил предложение от Саудитска Арабия

Носителят на "Златната топка" е отхвърлил предложение от Саудитска Арабия

  • 28 юли 2026 | 10:48
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Носителят на "Златната топка" е отхвърлил предложение от Саудитска Арабия

Нападателят Усман Дембеле е отхвърлил предложението да премине в саудитския футболен клуб Ал Хилал и иска да остане в Пари Сен Жермен, съобщава местната преса. 29-годишният носител на "Златната топка" е  уведомил азиатците, че не желае да напуска френската столица има намерение да продължи договора си с клуба, с който спечели Шампионската лига в последните два сезона.  От Ал Хилал бяха готови да започнат преговори с Пари Сен Жермен за играча, ако той се беше съгласил да подсили състава от Рияд.  Дембеле играе в ПСЖ от 2023 година, а в последната кампания той записа 20 гола и 11 асистенции в 40 мача във всички турнири. Френският национал има договор с парижани за още два сезона. 

Ал-Хилал се цели все по-високо: подготвя оферта за Дембеле
Ал-Хилал се цели все по-високо: подготвя оферта за Дембеле
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Снимки: Gettyimages

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