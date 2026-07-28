Носителят на "Златната топка" е отхвърлил предложение от Саудитска Арабия

Нападателят Усман Дембеле е отхвърлил предложението да премине в саудитския футболен клуб Ал Хилал и иска да остане в Пари Сен Жермен, съобщава местната преса. 29-годишният носител на "Златната топка" е уведомил азиатците, че не желае да напуска френската столица има намерение да продължи договора си с клуба, с който спечели Шампионската лига в последните два сезона. От Ал Хилал бяха готови да започнат преговори с Пари Сен Жермен за играча, ако той се беше съгласил да подсили състава от Рияд. Дембеле играе в ПСЖ от 2023 година, а в последната кампания той записа 20 гола и 11 асистенции в 40 мача във всички турнири. Френският национал има договор с парижани за още два сезона.

Ал-Хилал се цели все по-високо: подготвя оферта за Дембеле

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages