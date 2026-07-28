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Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
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Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски не се е отказал от привличането на централния защитник на Каса Пиа Жоао Гуларт. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес много държи да подсили състава си с бранителя на Каса Пиа, а сделката може да струва на шампион на България 1,5 млн. евро.

Според информация на "А Бола", Левски изчаква реванша от втория квалификационен кръг на Шампионска лига срещу румънския Университатя (Крайова), преди да предприеме по-конкретни стъпки за закупуването на 26-годишния Гуларт. Причината е, че сумата, която може да постъпи от евентуално класиране за следващата фаза, ще има значение за ходовете, които клубът ще направи на трансферния пазар.

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Ръководството на Каса Пиа все още не е получило официална оферта, но интересът на Левски е факт. В материала се споменава, че ЦСКА, който също кръжеше около защитника, вече се е оттеглил от надпреварата за подписа му.

Каса Пиа настоява за 1,5 млн. евро. Първоначалните изисквания на ръководството на „гъските“ са били по-високи, но фактът, че Гуларт навлиза в последната година от договора си, ще наложи преразглеждане на сумата в посока надолу.

Oсновен двигател за потенциалното привличане на Гуларт е треньорът на Левски Хулио Веласкес, който в Португалия е водил Белененсеш, Витория (Сетубал) и Маритимо. 44-годишният испанец следи отблизо португалския пазар, като наскоро Левски купи от Санта Клара халфа Сержиньо, а преди това взе Рейналдо и Давид Кусо от втородивизионния Шавеш.

Новият наставник на Каса Пиа Филипе Коельо едва ли би искал да се раздели с Гуларт, тъй като защитникът е един от най-постоянните играчи в тима, записвайки минимум по 30 мача на сезон. На този етап обаче пазарът диктува правилата и португалският клуб почти сигурно ще склони да продаде капитана си.

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Снимки: Imago

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