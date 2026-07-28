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  3. Левски заминава за битката в Крайова

Левски заминава за битката в Крайова

  • 28 юли 2026 | 09:23
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Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Отборът на Левски заминава за Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатя (Крайова) в мач реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. “Сините” взеха аванс от 1:0 в първия двубой и сега ще трябва да бранят преднината си като гост.

Левски с много важна информация за феновете
Левски с много важна информация за феновете

Левскарите се събират на софийското летище малко преди 10:00 часа, за да се отправят към Крайова. По-късно днес ще направят официалната си тренировка, а двубоят е утре от 20:30 часа.

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