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Фенербахче дава максимум 40 млн. евро за Рафаел Леао

  • 27 юли 2026 | 23:24
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Фенербахче дава максимум 40 млн. евро за Рафаел Леао

Турският гранд Фенербахче е готов да отправи оферта за крилото на Милан Рафаел Леао, но не желае да плаща повече от 40 млн. евро за него.

Според журналиста Яъз Сабунджуоглу, истанбулският клуб вече е провел разговори с представители на португалския национал и сега предстои да започне преговори с Милан за условията по евентуалната сделка. Целта на „фенерите“ е да договорят трансфер на стойност 40 млн. евро или дори по-ниска сума.

Галатасарай и Милан се разминават в преговорите за Леао
Галатасарай и Милан се разминават в преговорите за Леао

Галатасарай също се интересува от нападателя, но "росонерите" предпочитата да го вземат под наем, а това не устройва ръководството на Милан.

През миналия сезон 27-годишният Леао отбеляза 9 гола в 29 мача в Серия "А".

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Снимки: Imago

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