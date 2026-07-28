Карабах продава бивш футболист на Локо (Пд) в Серия “А”

Съперникът на ЦСКА във втория квалификационен кръг на Лига Европа Карабах вероятно ще се раздели с десния бек Матеус Силва. Бразилецът е обект на интерес от страна на Фиорентина, пише azerisport.com.

Защитникът е отказал няколко предложения от родината си през лятото, като сам е изявил желание да остане в Карабах. За това е настоял и старши треньорът Гурбан Гурбанов.

От Фиорентина следят внимателно сиитуацията и планират да отправят оферта за Матеус Силва през януарския трансферен прозорец. Договорът на бранителя с Карабах е до лятото на 2027 година и клубът от Агдам е наясно, че рискува да загуби 28-годишния футболист без да получи трансферна сума.

Матеус Силва пристигна в Азербайджан от Локомотив (Пловдив) през 2023 година. През последния сезон той изигра 44 мача във всички турнири, като отбеляза 2 гола.

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