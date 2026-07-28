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Кристиано Роналдо атакува Холивуд

  • 28 юли 2026 | 04:58
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Кристиано Роналдо атакува Холивуд

Кристиано Роналдо влиза в киното. Звездата ще участва и ще бъде изпълнителен продуцент на първата си телевизионна драма. Той си партнира с режисьора на „Кингсмен“ Матю Вон за нов сериал, посветен на света на футболните агенти, където залозите са високи.

Кариерата на Кристиано Роналдо отдавна се простира далеч отвъд футболния терен. Петкратният носител на „Златната топка“ е изградил глобална бизнес империя, която включва хотели, мода, фитнес, дигитални медии и една от най-големите аудитории в социалните мрежи.

Според информация на „Дедлайн“, португалецът се готви да направи своя дебют в телевизионен сериал като актьор и изпълнителен продуцент на нова драма, озаглавена „Дей Уанс“. Проектът ще бъде първата голяма роля на Кристиано в игрална продукция и още една стъпка в разрастващото му се портфолио в развлекателната индустрия.

Сериалът се разработва от „Ю Ар Марв“ – независимото филмово студио, което Роналдо основа заедно с известния режисьор Матю Вон. Вон е най-познат с режисирането на блокбъстъри като „Кингсмен“, „Х-Мен: Първа вълна“, „Лейър Кейк“ и „Две димящи дула“.

Базиран на оригинална идея на футболния агент Дарън Дейн, „Дей Уанс“ ще проследи измислената история на футболния агент Стенли Далтън. Продукцията вече е в ход в Лондон, като Деймиън Люис е привлечен за главната роля в сериала.

В информацията се посочва още, че легендата на Арсенал Тиери Анри и рапърът Дейв се очаква да имат гостуващи роли, присъединявайки се към актьорски състав със силни връзки с футболния свят.

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Снимки: Imago

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