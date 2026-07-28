Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Университатя (Крайова)
  3. Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

  • 28 юли 2026 | 04:32
  • 433
  • 0

Два дни преди реванша с Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига треньорът на Университатя (Крайова) Филипе Коельо получи лоша новина. Украинският национал Олександър Романчук се контузи и няма да бъде на разположение за мача на стадион „Йон Облеменко“.

Според медиите в Румъния, съществува вариант спортно-техническият щаб на Университатя да рискува с включването на Романчук, но това е малко вероятно да се случи. И други играчи се оплакват от мускулни проблеми, въпреки че отборът от Крайова излезе предимно с резерви в гостуването на Динамо (Букурещ), заубено с 1:5.

Левски с много важна информация за феновете
Левски с много важна информация за феновете

Олександър Романчук е един от най-важните играчи на „олтенците“. Той пристигна в отбора през миналия сезон и оттогава е записал 53 мача, в които е отбелязал 6 гола и е направил 4 асистенции.

Според "Газета Спортурилор", нападателят Асад Ал Хамлауи, който пропусна последните три мача и за когото Коельо заяви, че няма да е на линия, може изненадващо да попадне в групата за мача, но едва ли ще се появи на терена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

  • 27 юли 2026 | 23:10
  • 112173
  • 547
Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА

Вальо Илиев гледа до скамейката на ЦСКА

  • 27 юли 2026 | 22:19
  • 9815
  • 5
Левски с много важна информация за феновете

Левски с много важна информация за феновете

  • 27 юли 2026 | 21:48
  • 12766
  • 7
Георги Илиев: ЦСКА има много добри футболисти

Георги Илиев: ЦСКА има много добри футболисти

  • 27 юли 2026 | 21:23
  • 2511
  • 6
Райс: Нямаме време за тренировки! Ако не вярвам, какво правя тук?!

Райс: Нямаме време за тренировки! Ако не вярвам, какво правя тук?!

  • 27 юли 2026 | 21:07
  • 2207
  • 1
Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

  • 27 юли 2026 | 20:49
  • 40907
  • 117
Виж всички

Водещи Новини

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 905
  • 3
ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

  • 27 юли 2026 | 23:10
  • 112173
  • 547
Янев: Няма какво да се лъжем, играхме слабо! Радвам се, че ще работим с Вальо Илиев

Янев: Няма какво да се лъжем, играхме слабо! Радвам се, че ще работим с Вальо Илиев

  • 27 юли 2026 | 23:32
  • 9586
  • 38
Валентин Илиев каза какво трябва да се промени в ЦСКА

Валентин Илиев каза какво трябва да се промени в ЦСКА

  • 27 юли 2026 | 23:41
  • 7866
  • 18
Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

Лудогорец не се затрудни срещу Дунав

  • 27 юли 2026 | 20:49
  • 40907
  • 117
Левски с много важна информация за феновете

Левски с много важна информация за феновете

  • 27 юли 2026 | 21:48
  • 12766
  • 7