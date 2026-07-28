Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

Два дни преди реванша с Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига треньорът на Университатя (Крайова) Филипе Коельо получи лоша новина. Украинският национал Олександър Романчук се контузи и няма да бъде на разположение за мача на стадион „Йон Облеменко“.

Според медиите в Румъния, съществува вариант спортно-техническият щаб на Университатя да рискува с включването на Романчук, но това е малко вероятно да се случи. И други играчи се оплакват от мускулни проблеми, въпреки че отборът от Крайова излезе предимно с резерви в гостуването на Динамо (Букурещ), заубено с 1:5.

Левски с много важна информация за феновете

Олександър Романчук е един от най-важните играчи на „олтенците“. Той пристигна в отбора през миналия сезон и оттогава е записал 53 мача, в които е отбелязал 6 гола и е направил 4 асистенции.

Според "Газета Спортурилор", нападателят Асад Ал Хамлауи, който пропусна последните три мача и за когото Коельо заяви, че няма да е на линия, може изненадващо да попадне в групата за мача, но едва ли ще се появи на терена.

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Снимки: Imago