Очертаха терена на "Армията"

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С всеки изминал ден новият стадион на ЦСКА се приближава до своето официално откриване. Последните кадри, заснети с дрон над съоръжението в сърцето на Борисовата градина, показват, че игрището вече е с футболни очертания. Продължават и довършителните работи по поставянето на всички седалки, като надписът "ЦСКА" в сектор "В", какъвто имаше и на стария стадион на "червените", е почти завършен.

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Навсякъде около "Армията" кипи усилен труд, като на амфитеатъра зад сектор "Г" продължава монтирането на летвите за сядане. Завършен отвън е и билетният център, който беше издигнат на мястото на старата будка за билети.

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