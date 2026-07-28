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ЦСКА 1948 е в третия кръг на Лигата на конференциите след драма и дузпи със Спартак (Търнава)
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Аполон разби Дила Гори и в реванша, бивша звезда на Левски с гол

  • 28 юли 2026 | 22:08
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Аполон разби Дила Гори и в реванша, бивша звезда на Левски с гол

Кипърският гранд Аполон (Лимасол) подпечата класирането си за следващата фаза на Лигата на конференциите, след като победи Дила Гори с категоричното 3:0 в реванша на стадион „Алфамега“. След като първата среща в Грузия вече бе завършила с разгромен успех от 4:0 за кипърците, отборът продължава напред в третия квалификационен кръг с внушителния общ резултат 7:0.

В 22-ата минута настъпи първият ключов момент след изпълнение на корнер от Вейсбек. Малекидис засече топката с глава, но тя се удари в гредата, последва нов опит на Ожболт, който бе спасен от вратаря, и накрая Брандън Томас от близка дистанция успя да я довкара в мрежата за 1:0.

През второто полувреме кипърският тим продължи да диктува темпото и логично удвои преднината си в 62-ата минута. Тогава Любич изпрати отлично центриране към Гари Родригес, който с атрактивен плонж и удар с глава заби топката в мрежата за 2:0.

Точка на спора бе оформена в самия край на добавеното време на мача. В 90+2-ата минута Дани Ескриче сложи точка на спора, оползотворявайки поредна атака с хубав удар с глава, пращайки топката покрай безпомощния вратар на гостите

С този безапелационен успех Аполон (Лимасол) официално си осигури място в третия квалификационен кръг на турнира. Следващото предизвикателство за кипърците ще бъде победителят от двойката между румънския Университатя (Клуж) и норвежкия Бран.

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