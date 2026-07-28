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Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

  • 28 юли 2026 | 20:49
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Българският шампион Левски излиза в сблъсък за класиране в третия предварителен кръг на Шампионска лига срещу Университатя (Крайова) на най-красивия стадион в Румъния. Модерният стадион "Йон Облеменко", който е с капацитет малко под 31 000 зрители, е открит през 2017 г. след двугодишен строеж, а цената му възлиза на стойност около 58 млн. евро. Това е третият най-голям от активните стадиони при северните ни съседи и един от деветте с категория - четири звезди.

Коельо: Левски е силен отбор, трябва да сме на топ ниво
Коельо: Левски е силен отбор, трябва да сме на топ ниво

Съоръжението изключително много прилина на митичния дом на Марсилия - "Стад Велодром", но е с два пъти по-малък капацитет. След откриването му Университатя е сериозен фактор в румънския елит, като пет пъти печели бронзовите медали, един път сребърните, един път завършва на четвърто място, а последния сезон стана категоричен властелин на Румъния с исторически требъл - титла, купа и Суперкупа.

Последни новини от Левски и тренировката на "сините"
Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

От август 2024 г. в седем мача от евротурнирите домакините се радват на посещаемост между 18 500 до 28 000 зрители, като единствената загуба на тима от Крайова в тези срещи е през декември миналата година в Лига на конференциите от Спарта (Прага) с 1:2. Патрон на стадиона пък е легендарният голмайстор на клуба Йон Облеменко, който цели четири пъти е ставал топ реализатор на сезона в Румъния (1966/67, 1969/70, 1971/72, 1972/73). Също така е шампион (1974) и носител на купата (1977) на страната като играч екипа на Университатя - нещо, което постига и като треньор начело на клуба, извеждайки го до златен добър през сезон 1980/1981.

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