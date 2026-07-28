Шведи изхвърлиха от ШЛ бившия отбор на Кун Теменужков

Шведският шампион Мялби си гарантира участие минимум в основната схема на Лигата на конференциите, след като се класира за третия предварителен кръг на Шампионската лига. Скандинавците бяха победили Линкълн Ред Импс от Гибралтар с класическото 3:0 у дома миналата седмица и днес довършиха започнатото в Западна Европа, стигайки до нулево равенство. Бившият отбор на Кун Теменужков пък се прехвърля в пресявките на Лига Европа.



В спор за място на плейофите за влизане в основната схема на Шампионската лига Мялби ще спори с по-силния измежду Ибери 1999 от Грузия и Слован (Братислава) от Словакия. Първият мач завърши с услех за словаците с 2:0, а реваншът в централна Европа е в утрешния 29-и юли (сряда) от 21:15 часа българско време.

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