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ЦСКА 1948 е в третия кръг на Лигата на конференциите след драма и дузпи със Спартак (Търнава)
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Десетима от Вардар рухнаха в реванша с Рига

  • 28 юли 2026 | 22:48
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Десетима от Вардар рухнаха в реванша с Рига

Латвийският Рига ФК си осигури драматично класиране за следващата фаза на Лигата на конференциите след истински голов трилър на стадион „Сконто“. След като първата среща в Скопие бе завършила с трудна победа от 3:2 за латвийците, реваншът предложи невероятни обрати, ранен червен картон и общо седем попадения. Северномакедонският Вардар направи всичко възможно да поднесе сензацията с човек по-малко, но в продълженията силите на гостите свършиха и домакините триумфираха с крайното 5:2 (общ резултат 8:4).

Срещата започна отлично за гостите от Скопие, които излязоха на терена с амбицията веднага да заличат пасива си от първия двубой. В 16-ата минута Давид Бабунски откри резултата за 0:1 и хвърли в екстаз щаба на македонците.

Голямата радост обаче бе помрачена само две минути по-късно, когато Филип Найдовски получи директен червен картон за тежко нарушение пред наказателното поле, което остави Вардар в числен хендикеп за почти целия двубой.

Въпреки, че играха с човек по-малко, гостите показаха невероятен характер и удържаха натиска на домакините до почивката, а в 65-ата минута дори вкараха и втори гол, когато Азер Омерагич покачи на 0:2 в полза на Вардар. С този резултат македонците вече докосваха сензационния триумф и продължаването напред в турнира.

Латвийците все пак се съвзеха от удара и хвърлиха всички сили в предни позиции. Натискът им даде резултат четири минути преди края на редовното време. В 86-ата минута Абдулрахман Тайво най-накрая проби македонската стена за 1:2.

Това попадение изравни общия резултат от двете срещи на 4:4 и прати сблъсъка в драматични 30-минутни продължения. Там натрупаната умора и численото предимство на Рига се оказаха решаващи фактори на терена. Още в 91-ата минута Раки Ауани възстанови равенството за 2:2, а в 104-ата минута Иаго Сикейра направи пълния обрат до 3:2. През второто продължение домакините довършиха тотално уморения си съперник с голове на Реджиналдо Рамирес в 108-ата и на Кайо Ферейра в 116-ата минута, които оформиха крайното 5:2.

С този успех Рига ФК официално продължава напред в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Следващото предизвикателство ще бъде победителят от двойката между унгарския Гьор ЕТО и люксембургския Прогрес Нидеркорн.

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