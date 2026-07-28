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Мануел Нойер потвърди, че краят на кариерата му наближава

  • 28 юли 2026 | 21:26
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Мануел Нойер потвърди, че краят на кариерата му наближава

Легендарният вратар на Байерн (Мюнхен), Мануел Нойер, разкри, че сезон 2026/27 по всяка вероятност ще бъде последен в неговата забележителна професионална кариера. Стражът, който е част от баварския гранд от 2011 г., след като преди това защитаваше цветовете на Шалке 04, сподели мислите си за бъдещето.

„Не подхождам към мачовете с идеята, че това може да е последният ми двубой на даден стадион. Въпреки това, изглежда наистина ще сложа край на кариерата си“, заяви Нойер, цитиран от „Билд“.

Футболистът също така призна, че е обмислял да се оттегли още през това лято, но е променил решението си.

„Вероятно вече щях да съм се отказал, но с този състав, щаб и треньори е истинско удоволствие. Винаги имаме шанс да се борим за всяка титла. Това ме накара да си кажа: „Определено трябва да продължа“. Толкова е забавно. Правя го за себе си, защото знам, че все още мога да помогна на отбора, когато е необходимо. Имам и пълната подкрепа на семейството и приятелите си“, допълни той.

Относно игровото време и конкуренцията с Йонас Урбиг, Нойер коментира, че не очаква промени в настоящата ситуация.

С екипа на Байерн 40-годишният вратар е спечелил впечатляващите 13 шампионски титли на Германия, два трофея от Шампионската лига и две Суперкупи на УЕФА. През 2024 г. Нойер обяви оттеглянето си от националния отбор на Германия, но впоследствие се завърна в състава за Световното първенство през тази година.

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Снимки: Gettyimages

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