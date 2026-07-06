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Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Мексико - Англия
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  3. Маркиньос: Извинявам се на бразилския народ

Маркиньос: Извинявам се на бразилския народ

  • 6 юли 2026 | 02:07
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Бразилия преживя едно от най-тежките си разочарования на световната сцена, след като отпадна в осминафиналите на Мондиал 2026 след загуба с 1:2 от Норвегия. Капитанът на "Селесао" Маркиньос се извини на феновете за провала и даде обещание за по-добро представяне на следващото световно първенство.

„Това е необяснимо. Трябва да приемем провала и да бъдем самокритични. Днес започва нов цикъл. Трябва да бъдем търпеливи с по-младите играчи. Извинявам се на бразилския народ за този момент. Ще работим, за да постигнем големи неща на следващото Световно първенство“.

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Снимки: Gettyimages

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