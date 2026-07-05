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Роналд де Бур си хареса идеалния човек за селекционер на Нидерландия

  • 5 юли 2026 | 19:07
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Бившият национал на Нидерландия Роналд де Бур смята, че испанският треньор Пеп Гуардиола е идеалният вариант за наследник на напусналия поста на селекционер на националния тим Роланд Куман.

"Ще бъде идеално за Нидерландия, защото Пеп е идеалната фигура. Прави страхотно впечатление във всички отбори, които е ръководил, винаги изповядва офанзивен и доминиращ футбол, като тимът му не дава топката на съперника", казва Де Бур в интервю за вестник "Телеграф".

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"Пеп е ученик на Кройф. Иска да върне нещо на нидерландския футбол, защото като играч и треньор е това, благодарение на треньора и ментор Йохан Кройф. Казва го във всяко интервю. Това е възможността да изрази своята благодарност с конкретни действия", мотивира се Де Бур защо Гуардиола трябва да поеме "лалетата".

Друг бивш играч на "лалетата" - Рафаел ван дер Ваарт, пък е на различно мнение и смята, че Куман трябва да бъде наследен от бившия мениджър на Ливърпул Арне Слот.

Нидерландия отпадна рано от Мондиал 2026, след като загуби с дузпи от Мароко още на 1/16-финалите.

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Снимки: Imago

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