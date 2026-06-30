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Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

  • 30 юни 2026 | 10:56
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Капитанът Вирджил ван Дайк призна, че той и неговите съотборници в националния отбор на Нидерландия са тренирали дузпи, но това очевидно не помогна на "лалетата" да продължат напред на Мондиал 2026. "Оранжевите" загубиха с 2:3 след изпълнение на 11-метрови удари срещу Мароко, като в редовното време и продълженията двата отбора направиха равенство 1:1.

"Тренирахме толкова много дузпи, но все пак загубихме. Сега искам да се върна в съблекалнята възможно най-скоро, за да бъда с момчетата. Това е единствената ми мисъл. Сега е най-лошият момент за всеки един футболист. Доста е трудно да се правят анализи точно сега. Беше много напрегнат мач, но отпаднахме, за огромно съжаление. За известно време всичко вървеше добре. Разбира се, можехме да играем още по-силно, но няма смисъл да се спираме повече на това", заяви Ван Дайк пред медиите след драматичното отпадане на Нидерландия.

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Снимки: Imago

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