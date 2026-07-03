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  3. Дни след отпадането си от Мондиала Нейтън Аке напусна Манчестър Сити

Дни след отпадането си от Мондиала Нейтън Аке напусна Манчестър Сити

  • 3 юли 2026 | 17:56
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Дни след отпадането си от Мондиала Нейтън Аке напусна Манчестър Сити

След шест сезона в Манчестър Сити защитникът Нейтън Аке напуска клуба и отива във Фенербахче. Турският гранд обяви сделката, без да разкрива подробности.

“Нашият клуб постигна споразумение с нидерландския национал Нейтън Аке и подписа договор с футболиста. Нашият нов играч, който участваше на Световното първенство, ще се присъедини към отбора по време на подготвителния лагер в Австрия след изтичането на полагащата му се почивка”, обявиха “фенерите”.

Наскоро 31-годишният бранител беше спряган и за Интер, а преди това беше в сметките на Барселона и Атлетико Мадрид.

Сити взе Аке през 2020 година от Борнемут срещу 45,3 млн. евро. С екипа на “гражданите” той спечели 12 трофея, сред които четири титли на Англия и една от Шампионската лига.

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