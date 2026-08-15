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Удинезе с пестелив успех за Купата на Италия

  • 15 авг 2026 | 21:38
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Удинезе с пестелив успех за Купата на Италия

Удинезе се класира за 1/16-финалите в турнира за Купа на Италия. Тимът на Коста Руняич се наложи с 1:0 над втородивизионния Падуа. Единственото попадение в двубоя отбеляза Кийнън Дейвис в 35-ата минута.

Домакините имаха сериозно надмощие преди почивката. Те пропуснаха няколко чисти положения, преди Кийнън Дейвис да се разпише. Подаването за гола достави Умар Соле, който е брат на халфа на ЦСКА Исак Соле.

Титуляр за Удинезе беше бившият футболист на Лудогорец Якуб Пьотровски. До почивката отборът от Удине изцяло доминираше, но през втората част се задоволи с това да пази крехката си преднина и го постигна.

Място в следващия кръг намери и Катандзаро. Това се случи след равенство 2:2 в редовното време срещу Зюдтирол и победа с дузпи.

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