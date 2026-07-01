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26 години по-късно! Съдбата повтори кошмара на семейство Клуйверт

  • 1 юли 2026 | 10:41
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Футболът понякога пише сценарии, които дори Холивуд трудно би измислил. Семейство Клуйверт се превърна в поредното доказателство за това, след като съдбата повтори един от най-болезнените моменти в историята на нидерландския футбол.

При отпадането на Нидерландия от Мароко след изпълнение на дузпи на Световното първенство през 2026 година Джъстин Клуйверт се оказа един от анти героите. Нападателят пропусна своя наказателен удар, а "лалетата" преклониха глава след драматична серия от 11-метрови удари.

Най-любопитното е, че историята болезнено напомни за случилото се преди точно 26 години. На 29 юни 2000 година неговият баща – легендарният Патрик Клуйверт – също пропусна дузпа в полуфинала на Европейското първенство срещу Италия. Тогава Нидерландия изпусна куп положения, пропиля две дузпи в редовното време, а впоследствие загуби и драматичната серия от наказателни удари.

Сега съдбата отново нанесе тежък удар на фамилията Клуйверт. Джъстин не успя да реализира своя удар срещу Мароко и се превърна в един от тримата нидерландци, пропуснали при дузпите, което изпрати африканците напред в турнира.

Макар между двата случая да има цели 26 години, приликата е поразителна – баща и син пропускат в най-напрегнатите моменти на голям международен форум, а Нидерландия отново напуска турнира със сведени глави.

Футболът често предлага невероятни съвпадения, но историята на семейство Клуйверт със сигурност ще остане сред най-емоционалните и символични примери за това как миналото понякога намира начин да се повтори.

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