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Тонислав Йорданов игра в края при драматична загуба на Кишварда

  • 15 авг 2026 | 22:27
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Тонислав Йорданов игра в края при драматична загуба на Кишварда

В среща от 4-тия кръг на унгарската елитна OTP Bank Liga, Ниредхаза победи с 2:1 състава на Кишварда в голямото регионално дерби. Точни за домакините бяха Жан Флоран Батум (45) и Марко Квасина (90+1), докато за гостите се разписа Анатолий Нуриев (81). Българският нападател на гостите Тонислав Йорданов влезе като резерва в 88-ата минута за Кишварда и взе участие в заключителните моменти на двубоя, като за краткото време на терена получи и жълт картон.

Домакините откриха резултата в 45-ата минута, когато Жан Флоран Батум се възползва от грешка в отбраната и отбеляза за 1:0.

Гостите обаче изравниха в 81-ата минута чрез резервата Анатолий Нуриев.

Драмата настъпи в края, като в 91-ата минута Марко Квасина засече центриране и с глава донесе победата на домакините за крайното 2:1.

С този драматичен успех Ниредхаза събира актив от 6 точки и се изкачва в средата на класирането. Отборът на Кишварда остава на 11-о място в зоната на изпадащите с едва 1 спечелена точка.

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