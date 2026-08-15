Трабзонспор разочарова в дебюта на Салах

Египетската звезда Мохамед Салах записа първите си минути с екипа на Трабзонспор, след като се появи в игра от резервната скамейка в мача срещу Касъмпаша от откриващия кръг на турската Суперлига.

Срещата, играна на стадион „Реджеп Тайип Ердоган“, завърши при равенство 1:1. Ноа Савиоло даде преднина на Трабзонспор в 43-тата минута, но 55-ата Адриан Бенедичак изравни от дузпа.

Салах, влезе в игра в 58-ата минута на мястото на Метехан Мимароглу, отбелязвайки по този начин своя официален дебют за Трабзонспор. За 32-те минути, в които беше на терена, египетският нападател се отличи с 3 успешни дрибъла и 2 ключови подавания.

Голът на Савиоло падна след балонно центриране от левия фланг и точен удар в долния ляв ъгъл на вратата. Касъмпаша реагира веднага след почивката и Бенедичак опъна мрежата от дузпа, отсъдена за нарушение на Вагнер Пина.

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