Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

Левски официално обяви привличането на Марко Груич. Полузащитникът пристига със свободен трансфер, а за последно е защитавал цветовете на съперника на “сините” в Шампионската лига - АЕК. Договорът на полузащитника е за 1+1 години. Любопитното е, че Груич е бил първия трансфер на Юрген Клоп в Ливърпул. За мърсисайдци сърбинът има 16 мача и 1 гол.

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Ето какво пишат от Левски:

ПФК „Левски“ подписа договор с полузащитника Марко Груич. Контрактът е за 1+1 години. Сърбинът пристига като свободен агент на стадион „Георги Аспарухов“, като за последно е защитавал цветовете на съперника ни в плейофния кръг в Шампионска лига – гръцкият АЕК.

Груич започва кариерата си в школата на сръбския гранд „Цървена Звезда“. Играе за малко под наем в друг клуб от местния шампионат – „Колубара“, преди да направи трансфер от Звезда в „Ливърпул“. Той става първият трансфер на „Анфийлд“ на легендарният мениджър Юрген Клоп. За английския гранд записва 16 мача с 1 гол, като е отдаван под наем в родния си клуб „Цървена Звезда“, в Кардиф Сити, където записва 14 мача с 1 гол, както и за немския „Херта“, където има успешен престой с 54 мача и 1 гол. Следва нов наем в португалският гранд „Порто“, където по-късно е откупен. В „Порто“ той записа 140 мача, в които вкарва 4 гола. Последният клуб преди „Левски“ в кариерата му е гръцкият АЕК (Атина), за който записва 20 мача с 1 гол.

Кариерата му е осеяна с доста трофеи. С екипа на „Цървена Звезда“ става шампион през сезон 2015/2016. С тима на „Порто“ става шампион на Португалия през сезон 2021/2022, като добавя още три Купи на Португалия, три Суперкупи на Португалия и 1 Купа на Лигата. През миналия сезон печели и титлата на Гърция с екипа на АЕК.

Груич е част от най-големия успех на Сърбия на национално ниво. През 2015 година той печели Световната титла до 20 години. За представителният тим на западната ни съседка пък има 30 мача.

ПФК „Левски“ приветства с добре дошъл Марко Груич на стадион „Георги Аспарухов“ и му пожелава много успехи и трофеи със синия екип.

Снимки: levski.bg

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