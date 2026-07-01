Мондиал 2026 доведе до шест треньорски раздели до момента

Световното първенство през 2026 година не носи само незабравими емоции и драматични сблъсъци. С напредването на елиминационната фаза започнаха и първите сериозни промени по треньорските скамейки, като шестима национални селекционери вече официално се разделиха със своите постове.

Някои предпочетоха сами да поемат отговорност за разочароващото представяне, докато други бяха освободени от футболните федерации след ранното отпадане на своите отбори.

Куман сложи край на втория си престой начело на Нидерландия

Една от най-големите новини дойде от лагера на Нидерландия. След драматичното отпадане от Мароко след изпълнение на дузпи Роналд Куман обяви, че приключва втория си период начело на "лалетата". Специалистът заяви, че националният отбор има нужда от ново начало, а той поема пълната отговорност за неуспеха.

Очаквано: Куман хвърли оставка

Бекасесе се сбогува с Еквадор

Бекасесе напуска Еквадор след отпадането от Мондиала

Аржентинският специалист Себастиан Бекасесе също напусна след края на участието на Еквадор. Загубата с 0:2 от Мексико в 1/16-финалите се оказа последният му мач начело на "Ла Три". Наставникът благодари на футболистите и феновете, като призна, че не е успял да изпълни голямата си цел – най-силното представяне на Еквадор на световни финали.

Хон Мюн-Бо пое вината за отпадането на Южна Корея

Хон Мюн-Бо подаде оставка като селекционер на Южна Корея след провала на Световното първенство

След разочароващото представяне в груповата фаза Хон Мюн-Бо обяви оставката си. Решението дойде след силен обществен натиск и множество критики към представянето на азиатския тим.

Край на една ера в Шотландия

След седем години начело на националния тим Стив Кларк също напусна поста си. Именно той върна Шотландия на големите форуми, но поредното отпадане още в групите сложи край на неговия период като селекционер.

Стив Кларк подаде оставка след отпадането на Шотландия

Чехия също започва нов цикъл

Разочароващото представяне на чехите доведе до раздяла с Мирослав Коубек. Ветеранът призна, че тимът не е успял да оправдае очакванията и че е време за промяна.

Още един селекционер се прости с поста си заради лошото представяне на Мондиал 2026

Тунис реагира най-бързо

Първи уволнен селекционер на Мондиал 2026

Най-кратък се оказа престоят на Сабри Ламуши по време на самото първенство. След тежката загуба с 1:5 от Швеция футболната федерация освободи селекционера още по време на турнира, превръщайки го в първия уволнен наставник на Мондиал 2026.

Очакват се още раздели

Предвид високите очаквания към големите футболни сили, едва ли това ще бъдат последните треньорски промени след Световното първенство. В няколко федерации вече се водят разговори за бъдещето на настоящите селекционери, а с края на турнира почти сигурно ще последват още рокади.

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