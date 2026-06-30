Коди Гакпо и голът на мъжките сълзи

Нидерландският национал Коди Гакпо демонстрира психологическа устойчивост, която е напът да се превърне в една от най-разтърсващите футболни истории, оставили отпечатъка си на Мондиал 2026. Часове след като бе разтърсен от новината за загубата на нероденото си дете, той бе поставен пред тежкия избор дали да напусне лагера на “лалетата” в Северна Америка или да остане за мача с Мароко от 1/16-финалите на Световното първенство.

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В крайна сметка той не просто бе включен в групата за битката с “атласките лъвове”, а дори получи доверието на селекционера Роналд Куман да бъде в стартовата единайсеторка на Нидерландия. Роденият в Айндховен през 1999 г. офанзивен футболист направи не просто силно представяне срещу коравите мароканци, но и на ръба на силите си той направи решаващото докосване в 72-рата минута, с което неговият тим поведе в резултата.

Попадението се превърна в изключително емоционален момент и в първия момент самият Гакпо не съзна какво се е случило и падна на земята, без да успее да сдържи емоциите си. Всичките му съотборници пък го обградиха веднага в този момент не само за да празнуват важния гол, който бе напът да изведе “лалетата” към победата, но и за да го скрият от телевизионните камери и да му позволят да изживее нелекия миг, който определено бе една от сцените, които ще се помнят дълго след края на настоящите световни футболни финали.

🚨🕯️ Cody Gakpo, just days after announcing the devastating loss of his baby boy with Noa, found a moment of release on the pitch. His teammates didn’t celebrate a goal but they embraced a brother in grief - this is what football is really about 🤍🕊️#CodyGakpo #Gakpo… pic.twitter.com/vVYjp7UrBD — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) June 30, 2026

В крайна сметка попадението не успя да помогне на “лалетата” да спечелят, тъй като те капитулираха в добавеното време, а самият Гакпо бе заменен във второто продължение от 15 минути. Нидерландия след това се пропука и за пореден път не успя да вземе важен мач, когато отборът пропусне да реши срещата в рамките на редовното време.

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При така стеклите се обстоятелства остава и един големия въпрос - ако Коди Гакпо с невероятната си психологическа устойчивост бе останал на терена и за дузпите, дали крайният изход от двубоя можеше да бъде различен? Отговор, който така и няма да бъде намерен, тъй като двубоят остана във футболната история, в която обаче офанзивният футболист на Ливърпул и Нидерландия със сигурност ще остане като впечатляващ пример.

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