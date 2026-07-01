Очаквано: Куман хвърли оставка

Роналд Куман вече не е селекционер на Нидерландия. Той подаде оставка след отпадането на тима от Световното първенство. "Лалетата" отстъпиха след изпълнение на дузпи на Мароко още на 1/16-финалите.
„Снощи взех решение да прекратя работата си като старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаехме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като старши треньор носиш тази отговорност“, написа Куман в профила си в социалната мрежа "X".
Куман беше начело на националния отбор от 2023 година.
На Мондиал 2026 "оранжевите" спечелиха групата си след равенство срещу Япония (2:2), последвано от убедителни победи над Тунис (3:1) и Швеция (5:1).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages