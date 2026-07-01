Очаквано: Куман хвърли оставка

Роналд Куман вече не е селекционер на Нидерландия. Той подаде оставка след отпадането на тима от Световното първенство. "Лалетата" отстъпиха след изпълнение на дузпи на Мароко още на 1/16-финалите.

„Снощи взех решение да прекратя работата си като старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаехме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като старши треньор носиш тази отговорност“, написа Куман в профила си в социалната мрежа "X".

𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗞𝗼𝗲𝗺𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗗𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮𝗺



Ronald Koeman has informed the Dutch Football Association (KNVB) that he will not extend his contract as head coach of the Netherlands national… pic.twitter.com/msOkoNz3VV — OnsOranje (@OnsOranje) June 30, 2026

Куман беше начело на националния отбор от 2023 година.

На Мондиал 2026 "оранжевите" спечелиха групата си след равенство срещу Япония (2:2), последвано от убедителни победи над Тунис (3:1) и Швеция (5:1).

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Снимки: Gettyimages