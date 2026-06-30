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Куман: Трябваше ни малко късмет, но Мароко имаше повече

  • 30 юни 2026 | 07:50
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Нидерландия преживя изключително болезнен мач срещу Мароко. Отборът на селекционера Роналд Куман беше елиминиран след дузпи, като по този начин „оранжевите“ отпаднаха за трето поредно Световно първенство след изпълнение на наказателни удари. Куман беше силно разстроен след мача. Той смята, че и късметът не е бил с неговия отбор, особено при наказателните удари.

„Гледам на това позитивно. Не можем да виним себе си за нищо. Колко съкрушени са момчетата... Има неща, които могат да бъдат по-добри. Вече не можехме да оказваме натиск, но в много моменти се защитавахме добре. Не можеш да не допуснеш нищо срещу толкова добър отбор, но всеки си има собствена истина“, коментира Куман пред NOS.

Специалистът не съжалява за изборите, които направи в хода на мача и за схемата, която бе избрал.

„Избрах този стил на игра, защото допуснахме твърде много. Можехме да си затворим очите за това, но не сметнах това за правилния избор. Цяла Нидерландия преди Световното първенство искаше да играем с петима защитници. Правиш го, а после пак получаваш критики. Не ме интересува...“, допълни наставникът.

Сега обаче бъдещето му е несигурно след толкова ранното отпадане и нищо чудно да се стигне до раздяла.

„Това изобщо не ме интересува, тогава би трябвало да правя избори в случай, че бъдем елиминирани. Това не подхожда на треньор и със сигурност не на мен. Ние избрахме това и го направихме добре. Всеки може да има своето мнение, но ако трябваше да го направя отново, щях да постъпя по абсолютно същия начин. Може би втората дузпа на Мароко беше психологически толкова важна... Странно. Барт (б.р. - Фербрюген) я спаси, но след това я вкарва с петата си във вратата. Когато имаш такива моменти срещу себе си, тогава всичко свършва. Знаем колко трудни са дузпите. Пропуснахме три от пет, това са твърде много. Трябва да имаш малко късмет, а Мароко имаше повече", смята нидерландецът.

За Куман това може да е последният му мач като селекционер на нидерландския национален отбор. 63-годишният треньор е с изтичащ договор. Той отказва да повдигне завесата. „Това ще стане от утре (сряда, бел. ред.). Имам си мисли по въпроса, но не мисля, че сега е моментът да ги казвам“, завърши той загадъчно.

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Снимки: Gettyimages

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