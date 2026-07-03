В Нидерландия съзряха расисъм в злополучния мач с Мароко и ще подадат жалба

Нидерландската футболна федерация подаде официална жалба до главния прокурор на Нидерландия след вълна от расистки обиди в социалните мрежи, насочени към няколко играчи след отпадането от Мароко на Мондиал 2026.

De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over het Nederlands elftal. ⬇️https://t.co/sHWqOAtwqm — KNVB (@KNVB) July 3, 2026

Загубата на Нидерландия от Мароко на 1/16-финалите на турнира предизвика поредица от атаки срещу някои от футболистите. Мачът, игран в Монтерей, Мексико, завърши при равенство 1:1, като победителят беше определен след изпълнение на дузпи, където нидерландците загубиха с 2:3.

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Според федерацията тримата играчи, които пропуснаха своите дузпи – Джъстин Клуйверт, Куинтен Тимбер и Крисенсио Съмървил, са станали обект на „расистки и дискриминационни“ обиди в социалните мрежи след срещата.

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В изявление федерацията подчерта твърдата си позиция срещу подобно поведение.

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„За съжаление, никога не е възможно да се обхванат, открият и санкционират всички расистки реакции, но КНВБ иска да изпрати много ясен сигнал: има граници и тези, които ги преминават, се излагат на последствия“, се казва в съобщението.

Реакцията достигна и до най-високото ниво на управление. Премиерът Роб Йетен определи събитията като „неприемливи“ по време на пресконференция. „В един момент те са нашите момчета и уж всички сме безразлични към цвета на кожата, когато някой носи оранжева фланелка. Но щом някой пропусне дузпа, обидите идват отвсякъде“, оплака се той.

Ръководителят на нидерландското правителство изрази и очакването си властите да действат по примерен начин. „Предполагам, че прокуратурата наистина ще образува производства, за да даде много ясен пример“, заяви той, добавяйки, че дискриминацията и расизмът продължават да бъдат „в реда на нещата“ в Нидерландия.

„Шокиращо е отново да видим подобни коментари. Това е напълно неприемливо. В КНВБ защитаваме безопасно и справедливо място за всички във футбола. Няма място за расизъм и дискриминация. Този тип престъпно поведение трябва да бъде сурово наказвано“, подчертаха от организацията.

Федерацията разкри още, че вече е подала жалба до полицейските власти относно направените коментари.

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