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В Нидерландия съзряха расисъм в злополучния мач с Мароко и ще подадат жалба

  • 3 юли 2026 | 23:33
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Нидерландската футболна федерация подаде официална жалба до главния прокурор на Нидерландия след вълна от расистки обиди в социалните мрежи, насочени към няколко играчи след отпадането от Мароко на Мондиал 2026.

Загубата на Нидерландия от Мароко на 1/16-финалите на турнира предизвика поредица от атаки срещу някои от футболистите. Мачът, игран в Монтерей, Мексико, завърши при равенство 1:1, като победителят беше определен след изпълнение на дузпи, където нидерландците загубиха с 2:3.

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Според федерацията тримата играчи, които пропуснаха своите дузпи – Джъстин Клуйверт, Куинтен Тимбер и Крисенсио Съмървил, са станали обект на „расистки и дискриминационни“ обиди в социалните мрежи след срещата.

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В изявление федерацията подчерта твърдата си позиция срещу подобно поведение.

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„За съжаление, никога не е възможно да се обхванат, открият и санкционират всички расистки реакции, но КНВБ иска да изпрати много ясен сигнал: има граници и тези, които ги преминават, се излагат на последствия“, се казва в съобщението.

Реакцията достигна и до най-високото ниво на управление. Премиерът Роб Йетен определи събитията като „неприемливи“ по време на пресконференция. „В един момент те са нашите момчета и уж всички сме безразлични към цвета на кожата, когато някой носи оранжева фланелка. Но щом някой пропусне дузпа, обидите идват отвсякъде“, оплака се той.

Ръководителят на нидерландското правителство изрази и очакването си властите да действат по примерен начин. „Предполагам, че прокуратурата наистина ще образува производства, за да даде много ясен пример“, заяви той, добавяйки, че дискриминацията и расизмът продължават да бъдат „в реда на нещата“ в Нидерландия.

„Шокиращо е отново да видим подобни коментари. Това е напълно неприемливо. В КНВБ защитаваме безопасно и справедливо място за всички във футбола. Няма място за расизъм и дискриминация. Този тип престъпно поведение трябва да бъде сурово наказвано“, подчертаха от организацията.

Федерацията разкри още, че вече е подала жалба до полицейските власти относно направените коментари.

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Всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мескико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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