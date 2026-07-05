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Реал Мадрид се похвали и с Дензъл Дъмфрис

  • 5 юли 2026 | 13:16
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Реал Мадрид се похвали и с Дензъл Дъмфрис

Реал Мадрид обяви привличането и на Дензъл Дъмфрис от Интер. Нидерландският национал става част от “кралете”, след като испанският гранд активира освобождаващата клауза от 20 млн. евро, заложена в договора на десния бек.

Фланговият футболист се превръща в четвъртото попълнение на Реал за лятото след Марк Кукурея, Ибрахима Конате и Бернардо Силва.

Дъмфрис беше част от състава на Нидерландия на Мондиала, но отпадна още на 1/16-финалите. Той изкара пет сезона в Интер, където спечели девет трофея.

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