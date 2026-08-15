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Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
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Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост относно възможните дати за провеждането на двубоя за BET.bg Суперкупа на България между ПФК Левски София и ПФК ЦСКА София.

С оглед на ангажиментите на двата отбора в турнирите на УЕФА, възможните сценарии за провеждането на мача за Суперкупата на България са следните:

9 септември 2026 г. – предварително заложената дата при изготвянето на календара за сезон 2026/27. Двубоят ще се проведе на тази дата, ако ПФК Левски продължи участието си в основната фаза на Лига Европа, независимо от турнира, в който ще продължи участието си ПФК ЦСКА.

16 септември 2026 г. – двубоят ще се проведе на тази дата, ако ПФК Левски се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ПФК ЦСКА продължи участието си в основната фаза на Лига на конференциите.

При най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол - ПФК Левски да се класира за основната фаза на Шампионската лига, а ПФК ЦСКА - за основната фаза на Лига Европа, Българската професионална футболна лига и Българският футболен съюз ще определят допълнително друга подходяща дата за провеждането на мача.

“Имаме уверението и от двата клуба, че са готови да изиграят мача за Суперкупата на България съобразно предварително изготвената програма, стига календарът на европейските им ангажименти да го позволява. Вярвам, че и Левски, и ЦСКА ще продължат успешното си представяне на европейската сцена и ще донесат още поводи за радост на българските футболни привърженици. Разполагаме и с варианти за друга дата за провеждането на мача, ако двата ни европейски представителя се класират съответно за Шампионската лига и Лига Европа. Това би бил най-добрият възможен сценарий за българския футбол и именно затова сме готови да проявим необходимата гъвкавост. Пожелавам искрено успех и на двата отбора не само в предстоящите плейофи, но и в основната фаза на европейските клубни турнири“, заяви президентът на БПФЛ Атанас Караиванов.

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