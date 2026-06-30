Футболната болка на една нация или как "лалетата" са непобедени на Мондиал от 20 години, но още нямат световна титла

Нидерландия отново потъна във футболна скръб по възможно най-болезнения начин. “Лалетата” отпаднаха от Мондиал 2026, след като в продължение на 90 минути надиграха тактически и психологически Мароко, но капитулираха секунди след изтичането на редовното време и допуснаха попадение, което прати двубоя в продължения. Там селекцията на Роналд Куман не намери аргументи да си върне преднината в срещата, която след 120 минути футбол завърши при равенство 1:1 и всичко опря до изпълнение на дузпи.

Дузпите разплакаха за пореден път Нидерландия на Мондиал, а Мароко ликува в спираща дъха драма

Това пък бе възможно най-лошия сценарий за нидерландците, тъй като на последните два Мондиала, на които участваха, те отпаднаха след изпълнение на 11-метрови наказателни удари. През 2014 г. в Бразилия преклониха глава пред Аржентина на 1/2-финалите след 0:0 в игровата част от двубоя и 2:4 след това. През 2022 г. в Катар болката бе още по-голяма, като тогава “албисилесте” отново пречупи “лалетата”, които от своя страна подобно на Мароко вкараха късен гол за 2:2 в редовната част от двубоя. При дузпите обаче се стигна до 4:3 за южноамериканците.

Нидерландският феномен е изключително интересен, тъй като “оранжевите” продължават да нямат световна титла, въпреки че в рамките на игровото време те нямат загуба на световни футболни финали от Мондиал 2006 в Германия насам. За последно те преклониха глава от Португалия на 1/8-финала в Нюрнберг.

Netherlands are eliminated from the World Cup for the third consecutive time on penalties:



🚫 2026 Round of 32: Lost 3-2 to Morocco after a 1-1 draw

🚫 2022 Quarterfinals: Lost 4-3 to Argentina after a 2-2 draw

🚫 2014 Semifinals: Lost 4-2 to Argentina after a 0-0 draw pic.twitter.com/wlWhZlY1fQ — B/R Football (@brfootball) June 30, 2026

През 2010 г. на Мондиала в Южна Африка европейският колос стигна и до големия финал, което му се случи за трети път в историята, а поражението отново бе безкрайно болезнено. Тогава след 0:0 в редовните 90 минути срещу Испания срещата отиваше към изпълнение на дузпи, но Андрес Иниеста с гол в 116-ата минута бе поредният палач на мечтите на Нидерландия.

Такава е и съдбата във втория финал на “лалетата” през 1978 г., когато прекланят глава срещу Аржентина след 1:1 в редовното време и допуснати попадения в 104-ата и 115-ата минути. Четири години по-рано те отново са на крачката от световната титла (тогава с великия Йохан Кройф в състава си), но допускат загуба с 1:2 от Западна Германия, само че в рамките на редовното време.

Така Нидерландия записа поредна болезнена страница и за свое голямо съжаление затвърди реномето си на единствената велика футболна нация без световна титла, както бива описвана от редица специалисти.

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