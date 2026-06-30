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  2. Нидерландия
  3. Футболната болка на една нация или как "лалетата" са непобедени на Мондиал от 20 години, но още нямат световна титла

Футболната болка на една нация или как "лалетата" са непобедени на Мондиал от 20 години, но още нямат световна титла

  • 30 юни 2026 | 07:33
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Нидерландия отново потъна във футболна скръб по възможно най-болезнения начин. “Лалетата” отпаднаха от Мондиал 2026, след като в продължение на 90 минути надиграха тактически и психологически Мароко, но капитулираха секунди след изтичането на редовното време и допуснаха попадение, което прати двубоя в продължения. Там селекцията на Роналд Куман не намери аргументи да си върне преднината в срещата, която след 120 минути футбол завърши при равенство 1:1 и всичко опря до изпълнение на дузпи.

Дузпите разплакаха за пореден път Нидерландия на Мондиал, а Мароко ликува в спираща дъха драма
Дузпите разплакаха за пореден път Нидерландия на Мондиал, а Мароко ликува в спираща дъха драма

Това пък бе възможно най-лошия сценарий за нидерландците, тъй като на последните два Мондиала, на които участваха, те отпаднаха след изпълнение на 11-метрови наказателни удари. През 2014 г. в Бразилия преклониха глава пред Аржентина на 1/2-финалите след 0:0 в игровата част от двубоя и 2:4 след това. През 2022 г. в Катар болката бе още по-голяма, като тогава “албисилесте” отново пречупи “лалетата”, които от своя страна подобно на Мароко вкараха късен гол за 2:2 в редовната част от двубоя. При дузпите обаче се стигна до 4:3 за южноамериканците.

Нидерландският феномен е изключително интересен, тъй като “оранжевите” продължават да нямат световна титла, въпреки че в рамките на игровото време те нямат загуба на световни футболни финали от Мондиал 2006 в Германия насам. За последно те преклониха глава от Португалия на 1/8-финала в Нюрнберг.

През 2010 г. на Мондиала в Южна Африка европейският колос стигна и до големия финал, което му се случи за трети път в историята, а поражението отново бе безкрайно болезнено. Тогава след 0:0 в редовните 90 минути срещу Испания срещата отиваше към изпълнение на дузпи, но Андрес Иниеста с гол в 116-ата минута бе поредният палач на мечтите на Нидерландия.

Такава е и съдбата във втория финал на “лалетата” през 1978 г., когато прекланят глава срещу Аржентина след 1:1 в редовното време и допуснати попадения в 104-ата и 115-ата минути. Четири години по-рано те отново са на крачката от световната титла (тогава с великия Йохан Кройф в състава си), но допускат загуба с 1:2 от Западна Германия, само че в рамките на редовното време.

Така Нидерландия записа поредна болезнена страница и за свое голямо съжаление затвърди реномето си на единствената велика футболна нация без световна титла, както бива описвана от редица специалисти.

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