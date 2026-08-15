11-те на Лудогорец и Ботев (Пловдив), голямата звезда на разградчани липсва

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и Ботев (Пловдив), които излизат в двубой от петия кръг на efbet Лига.

Голямата изненада в 11-те на "орлите" е липсата на Петър Станич. Звездата на разградчани не само не е титуляр, но е извън групата. Причината за това все още не е ясна - дали има травма, или пък предстои негов трансфер.

ЛУДОГОРЕЦ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 15. Куртулуш, 3. Недялков, 42. Шишков, 20. Камара, 26. Калоч, 7. Салидо, 18. Чочев, 37. Текпетей, 12. Секо

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 7. Илиев, 10. Чандъров, 19. Родригес, 20. Ауани, 27. Хайн, 30. Маскоте, 77. Араухо, 82. Мендеш, 87. Петров, 90. Калу

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google