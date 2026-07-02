Тен Хаг и Слот фаворити за поста на Куман

Бившите мениджъри на Манчестър Юнайтед и Ливърпул Ерик тен Хаг и Арне Слот са основните фаворити за нов селекционер на Нидерландия. "Лалетата" завършиха участието си на Световното първенство на 1/16-финалите, губейки от Мароко след изпълнение на дузпи. Мачът в редовното време и продълженията приключи при резултат 1:1. Веднага след срещата Роналд Куман обяви в социалните мрежи, че се оттегля от поста национален селекционер.

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Последната позиция на Тен Хаг като треньор беше в Байер Леверкузен. Той ръководеше клуба от юли до септември 2025 г. През този период отборът изигра три мача под негово ръководство. В началото на годината специалистът стана технически директор на Твенте. Слот пък успя да направи Ливърпул шампион на Англия за сезон 2024/2025, но в края на миналата кампания бе уволнен заради слаби резултати, а неговото място зае испанският специалист Андони Ираола.

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